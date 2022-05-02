Российские летчики сбили украинский истребитель МиГ-29

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Российские вооруженные силы сбили украинский истребитель. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29, — заявил он.

Также силы ПВО уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» возле села Петровское в ЛНР и десять беспилотников в Херсонской, Харьковской, Запорожской областях, в ДНР и в районе Луганска.

Российские высокоточные ракеты за сутки поразили 38 военных объектов, в том числе 30 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, четыре пункта управления и три склада оружия в районах Первомайского и Ильичевки, а также зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарею РСЗО в районе Архангеловки.

Генерал отметил, что ракетные войска РФ уничтожили девять опорных пунктов и районов, где сосредоточилась техника и живая сила, батарею РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерийскую батарею на огневых позициях.

По словам Конашенкова, с начала специальной военной операции на Донбассе российские вооруженные силы уничтожили 146 самолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 112 вертолетов, 2756 танков и других боевых бронированных машин, 281 зенитный ракетный комплекс, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2563 единицы специальной военной автомобильной техники, говорится в сообщении ведомства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.