ZDF: Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС на поставки российской нефти

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Австрия, Венгрия и Словакия отозвали право вето на эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Телеканал отмечает, что важную роль в этом решении стала поддержка эмбарго правительства Германии. Венгрия и Словакия выступали против скорого запрета на нефть, так как испытывают сильную зависимость от поставок из России.

Позже знакомый с ситуацией источник пояснил австрийскому агентству APA позицию Вены.

— Не было никакого вето. Консультации с государствами-членами по шестому пакету санкций продолжаются, решение еще не принято, — цитирует источник РИА Новости.

Помощник канцлера Германии Йорг Кукис ранее заявил, что ФРГ поддерживает введение эмбарго на российскую нефть, однако для подготовки к прекращению поставок потребуется «несколько месяцев». В Будапеште ранее заявили, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза в отношении поставок российских энергоресурсов из России, так как это причинит значительный вред самой Европе.

2 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза откажутся от импорта российского угля летом, а до конца года будут прекращать закупать и российскую нефть.