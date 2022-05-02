Шольц заявил, что Евросоюз прекратит импорт российского угля летом

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Страны Евросоюза откажутся от импорта российского угля летом, а до конца года будут прекращать закупать и российскую нефть. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью The Indian Express.

По его словам, к антироссийским санкциям присоединились многие страны, несмотря на то что это повлечет для них неизбежные экономические издержки. Шольц заявил, что Евросоюз реализует «очень амбициозную политику», предполагающую снижение зависимости от импорта ископаемого топлива из РФ.

— Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим российскую нефть и резко сократим импорт газа из России, — констатировал немецкий канцлер.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что курс Германии на отказ от газа из РФ в 2024 году выглядит утопическим. По его словам, эта задача невыполнима вообще, даже к 2027 году. Что касается 2022–2023 годов, такой отказ был бы для Германии безумием, заключил Пушков.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал циничными слова некоторых представителей стран Евросоюза о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет. Он подытожил, что те, кто отказывается от стратегических отношений с Москвой, должны попробовать «прожить без России хотя бы год».

30 апреля сообщалось, что ЕС планирует до конца года прекратить закупки российской нефти. Так, уже на следующей неделе может быть согласован очередной, шестой по счету, пакет санкций против Москвы.