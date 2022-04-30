Володин назвал циничными слова стран ЕС о планах отказаться от российского газа

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал циничными слова некоторых представителей стран Евросоюза о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет.

По его словам, решение Москвы о приостановке поставок газа в некоторые недружественные страны является правильным.

Парламентарий добавил, что в настоящее время все больше государств договариваются с РФ об оплате топлива в российской валюте.

— В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?» — написал Володин в своем Telegram.

Он подытожил, что те, кто отказывается от стратегических отношений с Москвой, должны попробовать «прожить без России хотя бы год».

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

27 апреля российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Поставки топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.