Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Володин назвал циничными слова стран ЕС о планах отказаться от российского газа

Полина Долганова
В мире
Володин назвал циничными слова стран ЕС о планах отказаться от российского газа
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал циничными слова некоторых представителей стран Евросоюза о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет.

По его словам, решение Москвы о приостановке поставок газа в некоторые недружественные страны является правильным.

Парламентарий добавил, что в настоящее время все больше государств договариваются с РФ об оплате топлива в российской валюте.

— В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать?» — написал Володин в своем Telegram.

Он подытожил, что те, кто отказывается от стратегических отношений с Москвой, должны попробовать «прожить без России хотя бы год».

26 апреля Польша отказалась от оплаты российского газа в рублях. По словам уполномоченного правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского, страна готова к рискам, которые могут возникнуть.

27 апреля российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Поставки топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

Евросоюз (ЕС) газоснабжение Вячеслав Володин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Все мнения
О проекте