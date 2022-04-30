Bloomberg: ЕС планирует отказаться от нефти из России до конца года

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ЕС планирует до конца года прекратить закупки российской нефти. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, ЕС будет отказываться от российской нефти постепенно. Так, уже на следующей неделе может быть согласован очередной, шестой по счету, пакет санкций против Москвы. При этом Брюссель добивается отключения от системы SWIFT еще большего числа российских банков, передает «Лента.ру».

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал циничными слова некоторых представителей стран ЕС о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет. Он добавил, что те, кто отказывается от стратегических отношений с Москвой, должны попробовать «прожить без России хотя бы год».

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе они не смогут.