Сенатор Пушков назвал «безумием» курс Германии на отказ от газа из России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что курс Германии на отказ от газа из РФ в 2024 году выглядит утопическим. Такое мнение он выразил в воскресенье, 2 апреля, на своей странице в Telegram.

— Возможно, эта задача невыполнима вообще, даже к 2027 году (цель, заявленная Евросоюзом). Но, что касается 2022-23 годов, такой отказ был бы для Германии безумием, — заявил он.

30 марта вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия запустила в действие чрезвычайный план на случай приостановки поставок газа из России.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал циничными слова некоторых представителей стран Евросоюза о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет. Он подытожил, что те, кто отказывается от стратегических отношений с Москвой, должны попробовать «прожить без России хотя бы год».

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.