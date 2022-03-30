В ФРГ запустили в действие план на случай прекращения поставок газа из России

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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия запустила в действие чрезвычайный план на случай приостановки поставок газа из России.

— Я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы, — сообщил министр.

Он добавил, что к настоящему моменту в стране был запущен в действие только первый этап чрезвычайного плана, который лишь предполагает мониторинг ситуации, передает RT.

До этого издание Spiegel писало, что Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов. По данным издания, зависимость Германии от российского голубого топлива по итогам марта составляет уже 40 процентов вместо 55.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.