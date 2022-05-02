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Тепло и облачно: москвичам рассказали о погоде в первую неделю мая

Анастасия Колоскова
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Тепло и облачно: москвичам рассказали о погоде в первую неделю мая
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Первая неделя мая в Москве будет теплой, однако ожидаются небольшие осадки. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, во вторник, 3 мая, горожан ждет облачная погода и небольшой дождь. Воздух днем прогреется до 15 градусов тепла. Вероятны порывы юго-западного ветра, скорость которых будет составлять до 14 метров в секунду.

В среду и четверг, 4 и 5 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки. Днем температура воздуха составит до плюс 10 градусов.

В пятницу, 6 мая, ночью возможны заморозки до минус одного градуса. Днем на улице будет плюс 8–13 градусов, без осадков.

В субботу, 7 мая, днем жителей столицы ждет переменная облачность и 10–15 градусов выше нуля.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в День Победы в столице будет теплая погода без сильного ветра и значительных осадков. Однако этому будет предшествовать похолодание, которое продлится с 4 по 7 мая.

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