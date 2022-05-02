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«Победные 18 градусов»: синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая

Илья Ашуров

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
«Победные 18 градусов»: синоптик рассказал о погоде в Москве на 9 мая
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В День Победы в столице будет теплая погода без сильного ветра и значительных осадков. Однако этому будет предшествовать похолодание, которое продлится с 4 по 7 мая. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Во вторник, 3 мая, как отмечает собеседник «ВМ», в столице ожидается теплая погода с температурой около 15–17 градусов. Но уже 4 мая температура опустится сразу на 7–9 градусов, москвичи на несколько дней лишатся по-настоящему весенней погоды.

— Начиная с 7 мая погода станет потихоньку раскочегариваться. Москва попадет в теплый сектор очередного атлантического циклона, и температура пойдет «на поправку». Уже 8–9 мая с вероятностью в 90 процентов ожидается 15–18 градусов тепла. Так что в День Победы ждем майские победные 18 градусов, — заключил синоптик.

До этого метеорологи отметили, что начало мая в Москве и области ожидается прохладным. Температура воздуха ниже климатической нормы на 1–2 градуса. И перепад температуры ото дня к ночи довольно велик. Атмосферное давление — в пределах нормы, кислородный режим — благоприятный.

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