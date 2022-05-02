Собянин анонсировал планы по дальнейшему благоустройству Москвы

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Россия, Москва, поселение Десеновское Карта всех событий

Городской заказ — это постоянная поддержка экономики, малого и среднего бизнеса, который в основном работает в сфере благоустройства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 2 мая.

— Мы не останавливаем программу «Мой район». Продолжим создавать новые скверы и парки, благоустраивать дворы, школьные территории. 400 территорий объектов образования привели в порядок за прошлый год. В планах на этот — сделать больше 190, — сказал глава города.

По словам мэра, в ЦАО планируется за год построить еще 39 школьных дворов и стадионов. При этом на западе Москвы в 2022 году будет оборудовано еще 12 школьных территорий.

Также правительство Москвы продолжает работать над озеленением столицы. Так, в поселении Десеновском началось благоустройство парка «Природный».

В пойме реки Яузы продолжается работа над масштабным парком. Он представляет собой 350 гектаров природных территорий, вокруг которых живут сотни тысяч горожан. На сегодняшний день там завершена уже половина всех работ.

Кроме того, приведена в порядок пойма реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова. На этой территории сейчас обустроены концертные и спортивные площадки, а также прогулочные зоны, написал Собянин в своем Telegram-канале.

28 апреля власти Москвы утвердили три проектные работы по благоустройству в ЦАО. Реализация двух проектов будет проходить в Таганском районе.

Так, в ЦАО займутся благоустройством квартала между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал, а также территории центра содействия семейному воспитанию «Спутник» на улице Мельникова.