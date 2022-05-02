Крупнейший индийский импортер российского угля отказался от новых закупок

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Компания Tata Steel (крупнейший в Индии импортер российского угля) отказалась от новых поставок из-за «неопределенности в результате международных санкций». Об этом сообщил представитель организации в понедельник, 2 мая.

— Мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку сделки с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время сопряжены с большой неопределенностью в результате международных санкций, введенных в отношении России, — сказал он.

Уточняется, что предприятие пошло на данный шаг, несмотря на острый дефицит угля в Индии. Так, порядка 70 процентов электрогенерации в стране приходится именно на уголь. Однако запасы топлива из-за рекордной жары в настоящее время почти вполовину ниже по сравнению со средними показателями для этого времени года, передает РБК.

До этого главный экономист японского банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси заявил, что если российский газ исчезнет с рынка, то Землю ждет конец света. По мнению Кобаяси, если ЕС введет эмбарго на российские энергоносители, то газопроводы будут простаивать.

В ситуации с запретом на российскую нефть такой проблемы не возникнет, так как Россия просто начнет поставлять ее в Китай. Поставщики последнего станут обеспечивать Европу, уточнил он. При этом нехватка газа приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ.