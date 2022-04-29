Японский банкир предупредил о конце света без российского газа

Фото: Unsplash

Если российский газ исчезнет с рынка, мир ждет конец света. Такое мнение высказал главный экономист банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси в пятницу, 29 апреля.

— Весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать (отказаться от газа из России — прим. «ВМ»), наступит конец света, — заявил он.

По мнению Кобаяси, если Евросоюз (ЕС) введет эмбарго на российские энергоносители, то газопроводы будут простаивать, и придется строить новые мощности для экспорта. В ситуации с запретом на российскую нефть такой проблемы не возникнет, так как Россия просто начнет поставлять ее в Китай. Поставщики же последнего станут обеспечивать Европу.

Но вот нехватка газа приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса на уголь, нефть и СПГ. Цены могут взлететь достаточно высоко. Сам Кобаяси признается, что не может даже предположить масштаб роста цен, ведь энергоресурсы — вопрос жизни и смерти для людей передает РИА Новости.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна отказывается оплачивать российский газ рублями. Он также отметил, что сейчас Чехия вместе с Польшей разрабатывают план на случай прекращения поставок нефти.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.