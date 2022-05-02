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Диетолог предупредила о смертельной опасности ожирения

Евгений Белоусов
Общество
Диетолог предупредила о смертельной опасности ожирения
Фото: depositphotos

Лишний вес несет с собой множество проблем для здоровья, в частности отмирание клеток печени. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.

— Ожирение приводит к плачевным последствиям. Например, к неалкогольной жировой болезни печени, когда все больше ее клеток заполняется жиром и постепенно отмирает, — предупредила специалист.

По словам диетолога, из-за этого печень постепенно уменьшается. Орган способен сократиться до 20 процентов от его изначального размера.

Причина в том, что изначально лишние килограммы откладываются именно в печени. Лишь после этого в организме появляется жир, который обволакивает остальные внутренние органы.

Далее жир постепенно откладывается в других органах и мышцах в виде жировых капель. Павлюк подчеркнула, что неалкогольная болезнь печени находится на первом месте в списке причин трансплантации печени в Америке, передает ФАН.

До этого стало известно, что витамин Е помогает в снижении веса, а также борется с провоцирующими ожирение болезнями. Ожирение способствует окислительным процессам в организме, которые приводят к развитию рака, диабета, атеросклероза и болезни Альцгеймера.

Учитывая эту особенность, японские ученые попробовали использовать при лечении ожирения препараты с мощным антиоксидантным действием, которым обладает витамин Е. Они поставили эксперимент на мышах с использованием составляющих витамина Е — токотриенолов.

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