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В Италии предложили разрешить компаниям платить в рублях за газ из России

Евгений Белоусов
Экономика
В Италии предложили разрешить компаниям платить в рублях за газ из России
Фото: Pixabay

Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.

— Я считаю, что нефтегазовые компании не могут рисковать платить, чтобы потом их обвинили в нарушении санкций, но в то же время они не могут рисковать не платить в рублях, — сказал чиновник.

По его словам, оплату в рублях можно разрешить до тех пор, пока страны ЕС разбираются с правовой базой и последствиями. Чинголани отметил, что хотел бы получить быстрое и четкое заявление Еврокомиссии по поводу возможности данного решения.

Министр также добавил, что у итальянского правительства есть планы действий, на случай если зимой придется экономить энергию. Так, например, в стране рассматривают вариант получения энергии из угля и введение температурных ограничений, передает РИА Новости.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.

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