Более 100 сотрудников московского транспорта обеспечили порядок на Ураза-байраме

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Более 100 сотрудников московского транспорта обеспечивали безопасность движения в районе главных столичных мечетей во время празднования Ураза-байрама. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 2 мая.

— Для прохода верующих к мечетям было ограничено дорожное движение в районе проспекта Мира, Большой Татарской и улицы Хачатуряна, — говорится в сообщении.

Работникам, как уточняется, помогали свыше 100 волонтеров муфтията. При этом на ряде центральных станций метро ситуативно ограничивали вход или выход, также были открыты дополнительные кассовые окна.

За происходящим следил ситуативный центр ЦОДД. Утром станциями метро «Проспект Мира», «Минская», «Достоевская» и «Парк Победы» воспользовались более 43 тысяч пассажиров, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Порядка 150 тысяч верующих пришли утром в понедельник, 2 мая, в Московскую соборную мечеть на праздничную молитву по случаю Ураза-байрама. Такие данные перед началом проповеди привел глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

По данным пресс-службы ДУМ РФ, приблизительно по 50 тысяч верующих собрались праздничным утром в Мемориальной мечети на Поклонной горе и в Исторической мечети на Большой Татарской улице.