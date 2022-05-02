Цискаридзе анонсировал свой дебют в качестве ведущего шоу на Первом канале

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Именитый российский хореограф Николай Цискаридзе в понедельник, 2 марта, подтвердил, что станет ведущим шоу «Сегодня вечером» на Первом канале вместо покинувшего Россию шоумена Максима Галкина.

На своем канале в Telegram балетмейстер анонсировал первый выпуск программы со своим участием. Он выйдет в эфир в эту субботу, 7 мая. Судя по анонсу, шоу будет приурочено ко Дню Победы. В гости в студию к Цискаридзе придут российские патриотические исполнители Николай Расторгуев, Наталья Варлей и Родион Газманов.

Как пишет издание StarHit, руководство Первого канала еще не решило, будет ли хореограф постоянным ведущим программы. Все будет зависеть от того, насколько Николай впишется в формат шоу. Кроме Цискаридзе менеджеры и продюсеры рассматривают еще несколько кандидатов на вакантное место. Существует вероятность, при которой будут выбраны несколько ведущих, поочередно сменяющих друг друга на шоу.

Накануне другая представительница театральной сцены Анастасия Волочкова изъявила желание стать соведущей Цискаридзе на Первом канале.