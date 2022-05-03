Кадеты из Кронштадта посетили московский Музей Победы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Парадный расчет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса посетил столичный Музей Победы в понедельник, 2 мая. Всего культурное учреждение посетили порядка 100 кадетов и офицеров этого военного учебного заведения.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Музея Победы, все петербургские гости примут участие в Параде Победы, который состоится утром 9 мая на Красной площади российской столицы.

Юные кадеты и их наставники-офицеры возложили цветы в Зале памяти и скорби, после чего побывали на двух интерактивных экскурсиях, которые проводятся в музее.

Активности культурного учреждения позволяют «переноситься» в былую эпоху. Так, кадеты посмотрели на столицу образца 1941 года — увидели улицы и станцию метро того времени, а также окопы и блиндажи. Финальным этапом визита стала встреча с писателем, историком, контр-адмиралом в отставке Эдуардом Чухраевым.

Накануне стало известно, что в предстоящий четверг, 5 мая, на Поклонной горе в столице под открытым небом запустится военный музей «Г.О.Р.А.» — «Главные оружейные реликвии армии».