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Музей главных оружейных реликвий армии «Г.О.Р.А.» появится в Москве

Евгений Белоусов
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Музей главных оружейных реликвий армии «Г.О.Р.А.» появится в Москве
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Военный музей «Г.О.Р.А.» — «Главные оружейные реликвии армии» — откроется в столице 5 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Музея Победы в понедельник, 2 мая.

— Для гостей подготовлена большая праздничная программа. На главной сцене в рамках фестиваля патриотического творчества «Журавли Победы» выступит творческое объединение «Созвездие», — говорится в сообщении.

В честь открытия вход в музей 5 мая с 15:00 будет бесплатным, для гостей подготовили праздничную программу. Во время концерта прозвучат такие песни, как «Смуглянка», «Катюша», «Лучший город земли» и другие.

Торжественная церемония открытия начнется в 16:00. Посетителей пригласят на бесплатную экскурсионную программу «Оружие Победы» и на квест «Черные бушлаты». Также предусмотренны и прочие мероприятия.

Также в преддверии 9 Мая в Музее Победы стартует «Майский фестиваль правильного кино», он будет проходить с 30 апреля по 10 мая. Зрители смогут увидеть лучшие художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Чтобы посмотреть кино, не нужно будет платить — достаточно будет предварительно зарегистрироваться.

Всего будут показаны 22 отечественных фильма — современная классика и советское кино. При этом актеры и режиссеры будут открывать показ некоторых фильмов.

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