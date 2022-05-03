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В Чехии не намерены платить рублями за российский газ

Егор Провоторов
В мире
В Чехии не намерены платить рублями за российский газ
Фото: depositphotos

Чешская Республика не намерена платить за российский газ рублями, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из России к концу нынешнего года, заявил в понедельник, 2 мая, руководитель чешского Минпромторга Йозеф Сикела по окончании встречи в Брюсселе по вопросам энергетики.

— Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах, — заметил Сикела.

По словам главы ведомства, Прага готова поддержать решение о прекращении закупок нефти из России к концу 2022 года, если будут реализованы планы совместных закупок энергетического сырья и Евросоюз будет располагать некоторыми резервами, пишет РИА Новости.

— Если будет действовать принцип, что эту «боль» мы должны разделить справедливым способом, то я могу представить, что мы эти санкции поддержали бы, — заметил чешский министр.

Накануне Сикела заявил, что в подземных газохранилищах Чехии на данный момент накоплено более миллиарда кубических метров природного газа, резервуары наполнены на 30 процентов.

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