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Кадыров рассказал о масштабном наступлении чеченских и луганских бойцов в ЛНР

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров рассказал о масштабном наступлении чеченских и луганских бойцов в ЛНР
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о масштабном наступлении российских и луганских бойцов по всей линии фронта в ЛНР, начиная от завода «Заря» и до Воеводовки, в результате чего украинская армия была выбита из укрепленных позиций и отброшена на значительное расстояние.

По словам политика, его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление, сообщил, что в понедельник, 2 мая, чеченские и луганские бойцы серьезно продвинулись по всей линии соприкосновения с противником. Об этом Кадыров написал на своем канале в Telegram.

По информации, полученной главой Чечни от своих подчиненных, в ходе проведенных боев на территории ЛНР противник понес потери в количестве около 100 человек и семи единиц военной техники. Также он сообщил, что в ходе отступления с позиций украинские солдаты нанесли артиллерийский удар по своим же позициям.

В минувшую пятницу, 29 апреля, чеченский лидер заявил, что первый президент республики Ахмат Кадыров спас регион от полного уничтожения, именно такого лидера сейчас не хватает Украине.

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