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Павел Прилучный рассказал, что для него значит слово «любовь»

Егор Провоторов
Общество
Павел Прилучный рассказал, что для него значит слово «любовь»
Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

На своей странице в одной из социальных сетей известный российский актер Павел Прилучный выложил новый пост, в котором объяснил, что для него значит слово «любовь». Он опубликовал фото с плюшевой игрушкой и лаконично его подписал.

— Любовь — это когда хочется обниматься, — написал артист.

В последнее время Прилучный решил скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Ему приписывали роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович и воссоединение с экс-супругой Агатой Муцениеце. Сам 34-летний актер на слухи не реагирует, поэтому фанаты могут только догадываться, в чей адрес сделано столь милое послание в соцсетях.

Недавно 34-летняя звезда российского кино был замечен на совместном отдыхе в Дубае с Муцениеце и их общими детьми. После этого в соцсетях и прессе стала появляться информация о воссоединении звездной пары, пишет портал StarHit.

Накануне Агата Муцениеце неожиданно для своих поклонников заступилась за Мирославу Карпович, которая состояла в отношениях с Прилучным. Она призвала своих фанатов не ругать других артистов.

Павел Прилучный Агата Муцениеце Мирослава Карпович
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