«Нельзя ругать»: Агата Муцениеце заступилась за Мирославу Карпович

Фото: Youtube / Agata Muceniece

Российская актриса Агата Муцениеце неожиданно для своих фанатов заступилась за Мирославу Карпович, которая состояла в отношениях с Павлом Прилучным.

— Нельзя никого ругать, никаких артистов: ни Карпович, ни Прилучного, ни меня... Никого, — написала актриса на своей странице в Telegram.

Она добавила, что если кто-то из ее подписчиков нарушит это правило, то немедленно будет заблокирован.

В этом году Прилучный впервые за долгое время опубликовал совместное фото с бывшей женой Агатой Муцениеце. Бывшие влюбленные решили отметить старый Новый год в Дубае вместе со своими детьми. В кадре все члены семьи улыбаются на камеру. На заднем плане виден местный парк развлечений. Несколько лет назад семья сделала точно такой же кадр в Дубае. Поклонники были обескуражены и очень тронуты таким неожиданным снимком, о чем сообщили в комментариях.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муценице после 8 лет брака в июне 2020 года приняли решение развестить. Суд вынес решение о расторжении брака без их участия — на заседание они не пришли. На данный момент Прилучный состоит в отношениях с Мирославой Карпович, а Агата Муцениеце, по своему признанию, пока не может отойти после тяжелого развода.