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Оскар Кучера вступился за Галкина и Пугачеву

Егор Провоторов
Общество
Оскар Кучера вступился за Галкина и Пугачеву
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Известный российский актер Оскар Кучера прокомментировал громкий скандал между российской журналисткой Маргаритой Симоньян и Максимом Галкиным.

Главный редактор издания RT ранее обвинила отечественного шоумена в мужеложестве и браке по расчету с именитой певицей Аллой Пугачевой. Оскар Кучера выразил несогласие с подобной риторикой в адрес звездной пары.

Во-первых, актер не согласен с определением «пожилая женщина» в адрес Примадонны. Он призвал отталкиваться от контекста в своих высказываниях в адрес пары звезд, которые уехали в Израиль.

— Галкин с чего вдруг стал геем — что, кто-то свечку держал? Для меня это странно, мне это чуждо, я не могу этого понять. И я счастлив, что не принимаю участия в подобных передачах, — заявил актер в интервью «КП».

Накануне бывший муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров подверг жесткой критике Маргариту Симоньян за слова в адрес Максима Галкина. Он заметил, что журналистка ведет себя, как «похабная бабка». Он также задался вопросом, как дети Галкина и Аллы Пугачевой будут смотреть на Симоньян после ее слов об их отце.

Маргарита Симоньян Семья Пугачевой и Галкина Оскар Кучера
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