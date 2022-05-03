Шольц рассказал, из-за какого поступка Зеленского отказался приезжать в Киев

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с местной прессой заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера является главной причиной, по которой глава правительства Германии отказывается приезжать на Украину.

Причиной подобного отказа Зеленского были «тесные связи с Россией» немецкого президента. По данным таблоидов ФРГ, последний намеревался приехать в Киев 13 апреля. Штайнмайер заявил, что был готов поехать в восточноевропейскую страну с коллегами из Польши и прибалтийских стран, однако на Украине сочли нежелательным его присутствие.

Рассуждая о возможности посещения украинской столицы и личной встречи с Зеленским, Шольц заметил, что вышеуказанная ситуация очевидно мешает визиту. Канцлер назвал подобный отказ «довольно заметным событием», пишет РИА Новости.

По словам немецкого канцлера, не должно быть так, что государству, которое оказывает огромное количество военной и экономической помощи, говорят, что ее президенту нельзя приезжать.

Накануне Шольц заявил, что санкции против России, введенные после начала операции на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой