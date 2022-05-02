Шольц назвал условие для отмены санкций против России

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Санкции против России, введенные после начала операции на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 2 мая.

— Россия не должна победить, Украина не должна проиграть, — сказал политик, отметив намеренность подобной формулировки.

Шольц подчеркнул, что это не должно быть навязыванием мира, Украина должна иметь возможность самостоятельно защищать свои свободу и суверенитет. Он также отметил, что Берлин продолжит помогать Киеву, в том числе в оборонительной сфере. По его словам, западные страны, в том числе и Германия, поддерживают Украину, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.