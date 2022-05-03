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Могут высадить: как путешествовать с домашним животным на самолете и в поезде

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Могут высадить: как путешествовать с домашним животным на самолете и в поезде
Фото: shutterstock

Ветеринар Александр Васильев напомнил, что при перелете каждая авиакомпания предъявляет свои требования к перевозке животных. Чтобы путешествие для вашего любимца стало комфортным, перед бронированием билета необходимо заказать спецуслугу под названием «провоз животного в салоне или в багажном отсеке».

— Самолеты сегодня располагают для этого всеми возможностями, при условии что животное будет находиться в специальной клетке либо контейнере, — рассказал Васильев «ВМ». — В салон позволено брать животных, чья масса не превышает восьми килограммов. При транспортировке таких питомцев на борту самолета нужно оплатить определенную сумму, которую устанавливает сама авиакомпания.

Тех же котов и собак, чья масса тела не позволяет впустить их в салон воздушного судна, помещают в грузовой отсек также в специальном контейнере. Таких питомцев оформляют как особый багаж.

— Теперь о путешествиях в поезде. С прошлого года в нашей стране изменились правила провозки животных на РЖД. И теперь для кота или собаки нужно покупать отдельный билет, поскольку они считаются ручной кладью, — продолжил ветеринар.

Эксперт отметил, что данное правило работает в тех случаях, если масса животного не превышает 20 килограммов.

Собеседник «ВМ» акцентировал, что питомца разрешено брать с собой только в жесткие вагоны. В вагоны с повышенной комфортностью и в СВ четвероногим вход запрещен.

Более того, питомец на протяжении всей поездки должен находиться в клетке с замком. При нарушении любых правил обращения с животными, предупредил спикер, пассажира могут высадить.

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