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Microsoft предупредила о скором отказе от Internet Explorer

Егор Провоторов
Технологии
Microsoft предупредила о скором отказе от Internet Explorer
Фото: depositphotos

Американская компания Microsoft призвала пользователей операционной системы Windows начать переход на интернет-браузер Edge. Об этом сообщается в понедельник, 2 мая, в блоге компании.

Представители корпорации предупредили пользователей, что поддержка изжившего себя браузера закончится в скором времени. Инженеры компании Билла Гейтса подчеркнули, что переход с привычного браузера на новый может оказаться сложным — особенно в IT-компаниях, однако этот шаг в Microsoft назвали необходимым.

В первую очередь в американской компании напомнили о наличии в браузере Edge специального режима, позволяющего запускать Internet Explorer. Авторы материала рекомендовали пользователям проверить, как при его помощи открываются те или иные веб-страницы. Затем инженеры порекомендовали запланировать дату для плавного перехода на новое приложение, пишет Lenta.ru.

В начале марта нынешнего года американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории Российской Федерации.

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