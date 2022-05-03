На Кубе рассчитывают на восстановление турпотока из России

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Туристический сектор Кубы рассчитывает в дальнейшем восстановить рост соответствующего потока на остров путешественников из РФ, нарушенного из-за сложностей в логистике и международной обстановке. Об этом в понедельник, 3 марта, заявил министр туризма карибского государства Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Он напомнил, что во время пандемии коронавируса из России на остров прибывала основная часть туристов. По словам кубинского министра, российский рынок остается одним из наибольших приоритетов карибского государства.

Глава ведомства подчеркнул, что в координации с Москвой власти островного государства работают над облегчением использования карт российских банков. Также Гарсиа Гранда рассказал о работе над внедрением использования карт «Мир». Существуют сложности, однако, вне зависимости от них, кубинские власти пообещали работать в этом направлении.

По информации Национального центра статистики и информации островной страны, в прошлом году республику посетили более 146 тысяч туристов из России, на втором месте по численности — канадские граждане (69 тысяч туристов), пишет ТАСС.

В начале апреля на Кубе заявили, что фейковые новости западных СМИ о событиях в украинском городе Буча призваны затянуть конфликт с Россией и стать обоснованием для принятия новых санкций.