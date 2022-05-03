Москвичам пообещали теплую, но ветреную погоду 3 мая

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В грядущий вторник, 3 мая, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Столичным жителям и гостям города синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Воздух в столице и области прогреется до 17 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба при относительной влажности порядка 40 процентов, пишет портал «Метеоновости». Геомагнитный фон 3 мая специалисты пообещали неустойчивый.

— Весенняя пора самая благоприятное время для занятий спортом, закаливающих процедур, соблюдения здорового образа жизни, и в этом могут помочь центры активного долголетия, где проводятся занятия и можно получить рекомендации, — порекомендовали синоптики.

В минувший понедельник, 2 мая, в столичном регионе объявляли «желтый» уровень погодной опасности. Причиной тому стал сильный ветер в Москве и Подмосковье. Порывы достигали 17 метров в секунду.