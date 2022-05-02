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«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Москве
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра в Москве и области. Об этом сообщили в Гидрометцентре в понедельник, 2 мая.

— Уровень интенсивности опасных явлений — желтый. Погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду в Московском регионе действует с 09:00 3 мая до 21:00 3 мая, уточняется на сайте Гидрометцентра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в День Победы в столице будет теплая погода без сильного ветра и значительных осадков. Однако этому будет предшествовать похолодание, которое продлится с 4 по 7 мая.

До этого метеорологи отметили, что начало мая в Москве и области ожидается прохладным. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

Уточняется, что перепад температуры ото дня к ночи будет довольно большим. Атмосферное давление — в пределах нормы, кислородный режим — благоприятный.

Гидрометцентр «Желтый» уровень погодной опасности Москва
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