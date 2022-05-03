Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае

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Сервис «Работа.ру» назвал самые высокооплачиваемые профессии в Москве в мае.

По данным рейтинга, топ открывают должности бизнес-аналитика и автослесаря-моториста. Специалистам готовы платить до 220 тысяч рублей.

В обязанности бизнес-аналитика входят анализ информации, подготовка презентаций и участие в оценке новых проектов.

Автослесарю предстоит капитальный ремонт бензиновых и дизельных двигателей, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Соискателю необходимы профильное образование, стаж не менее пяти лет и знание нюансов ремонта двигателей Cummins, ЗМЗ и УМЗ.

Следом идет должность программиста с зарплатой от 250 тысяч рублей. Для иногородних специалистов предоставляется жилье, а для всех сотрудников доступны бесплатные обеды.

Второе место заняла профессия экономки. Ей предлагают от 300 тысяч рублей. Соискательнице нужно быть стрессоустойчивой, знать английский язык и иметь VIP-гардероб. Помимо этого, необходимо наличие загранпаспорта и возможности выезда в долгосрочные командировки в другие страны.

Топ самых высокооплачиваемых профессий возглавляет зубной техник в частной лаборатории. Его зарплата достигает до 350 тысяч рублей. В обязанности входит изготовление несъемных конструкций, работа с винирами и цирконом, передает РИА Новости.

29 апреля в беседе с «ВМ» эксперт в сфере труда и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров назвал самые перспективные профессии. По его словам, наиболее актуальны будут специалисты технического направления, сферы IT-технологий, а также неквалифицированного труда.