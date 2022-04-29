Какие профессии в России самые перспективные

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В ближайшее время в России наиболее актуальны будут специалисты технического направления, сферы IT-технологий, а также неквалифицированного труда. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал рекрутер, эксперт в сфере труда и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров.

По его словам, государственная поддержка, в первую очередь, коснется технических вузов и развития кибериндустрии.

— Сфера IT-технологий — очень важный для государства ресурс, и в этой индустрии нужны новые кадры, которые смогут развивать данную сферу. Представители технических направлений, которые смогут создавать аналог электроники и редких деталей, импортируемых из-за рубежа, тоже будут высоко цениться на рынке труда, — считает Валинуров.

Эксперт убежден, что уже в школах необходимо объяснять о востребованности технических профессий, которые будут реализовывать задачи в рамках программы импортозамещения.

Также Валинуров отметил, что сохранится актуальность неквалифицированных профессий в сфере обслуживания, такие как таксисты, курьеры, продавцы и логисты.

В сфере же квалифицированных специалистов, по его мнению, рынку потребуются кадры, которые займутся выпуском продукции, ушедшей из российского рынка.

— Дело в том, что за последние 30 лет многие даже отечественные продукты создавались с использованием привозных элементов при производстве как пищевой продукции, так и техники. И в связи с этим нужны специалисты, которые могут заменить иностранные агрегаты. Для электроники, промышленного оборудования, чипов и иных элементов, — пояснил эксперт.

Кроме того, он назвал еще одну профессию, востребованность которой активно и неуклонно растет — это IT-рекрутер. В связи с этим, в вузах необходимо создавать места для подготовки таких кадров. Валинуров добавил, что их заработная плата может достигать до 250 тысяч рублей.