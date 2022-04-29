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«Изжили себя»: какие профессии могут скоро исчезнуть в России

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Изжили себя»: какие профессии могут скоро исчезнуть в России
Фото: Pexels

В российском правительстве намерены обновить перечень наиболее востребованных профессий и направлений подготовки в высшие учебные заведения. Кроме того, профильные ведомства займутся корректировкой госзаданий вузов под нужды мобилизационной экономики. «Вечерняя Москва» выяснила, какие профессии в настоящее время актуальны в РФ, а какие отходят на задний план.

По словам рекрутера, эксперта в сфере труда и бизнес-тренера Ильгиза Валинурова, в ближайшее время государство будет вкладывать огромные средства на поддержание технических вузов. Также власти, по словам эксперта, не будут жалеть денег на развитие кибериндустрии:

— Сфера IT-технологий — очень важный для государства ресурс, и в этой индустрии нужны новые кадры, которые смогут развивать данную сферу. Представители технических направлений, которые смогут создавать аналог электроники и редких деталей, импортируемых из-за рубежа, тоже будут высоко цениться на рынке труда. Следовательно, уже со школьной скамьи учащимся нужно объяснять, что будущее в РФ за техническими профессиями, которые возьмут на себя задачу по программе импортозамещения.

В свою очередь, стандартные и излюбленные всеми направления «юрист» и «экономист», по словам спикера, уйдут в прошлое. И количество бюджетных мест на них постепенно будет сокращаться.

Эксперт отдельно рассказал о профессиях, которые могут навсегда кануть в Лету из-за ненадобности:

— Профессия бухгалтера с процессом глобализации и информатизации становится все менее актуальной, потому что все расчеты можно вести автоматически. Раньше представители этой профессий делали много работы вручную, теперь же все это легко заменили программы и приложения для подсчетов. Изжили себя и специалисты по кадровому делопроизводству. Все их функции тоже давно ведутся в автоматическом режиме и услуги таких специалистов более не нужны.

В индустрии спорта среди любителей фитнеса заметно сократится спрос на индивидуальных тренеров, добавил Валинуров:

— Конечно, персоны уровня VIP все еще будут пользоваться их услугами, потому что им все равно, сколько платить за услуги тренера, они приходят к нему за вниманием и результатом. А вот средний класс отойдет от этой практики, потому что сегодня можно спокойно тренера и зал заменить на домашние тренировки с онлайн-приложениями или виртуальными консультантами.

По словам Валинурова, данное обстоятельство тоже уменьшает значимость фитнес-тренеров и высокий спрос на них среди представителей среднего класса, которые больше не хотят тратить средства и время на посещение спортзалов и услуги специалистов этого звена.

Специалист подчеркнул, что государство также заинтересовано в том, чтобы лица, желающие получить новую специальность, могли пройти переобучение, обретя более востребованное направление:

— На переквалификацию сотрудников выделено порядка 40 миллиардов рублей. Пока неизвестно, когда эта программа заработает, но инициатива соответствующая имеется.

Эксперт уточнил, что на постоянной основе будет сохраняться актуальность неквалифицированных профессий, которые заняты в сфере обслуживания: курьеры, таксисты, логисты и продавцы.

А вот из квалифицированных специалистов рынок будет нуждаться в кадрах, которые смогут вплотную заняться вопросами импортозамещения:

— Нужны сотрудники, способные создавать альтернативную продукцию, которая ушла из российского рынка. Дело в том, что за последние 30 лет многие даже отечественные продукты создавались с использованием привозных элементов при производстве как пищевой продукции, так и техники. И в связи с этим нужны специалисты, которые могут заменить иностранные агрегаты. Для электроники, промышленного оборудования, чипов и иных элементов.

IT-рекрутер — еще одна профессия, которая выходит на новый уровень и востребованность которой растет семимильными шагами. Соответственно, и в высших учебных заведениях нужны места для подготовки таких кадров, чья заработная плата может достигать до 250 тысяч рублей, добавил Валинуров.

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