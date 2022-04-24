Эксперт назвал самые популярные профессии для подростков в Москве на летний сезон

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Конец учебного года и наступление лета для многих подростков ассоциируется не только с долгожданными каникулами, но и с возможностью улучшить свое финансовое положение. Так, в летний сезон на многих ресурсах по поиску работы можно найти немало предложений для юных горожан. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие самые популярные вакансии предлагают школьникам и на какую оплату они могут рассчитывать.

По словам эксперта в сфере труда Анатолия Иванова, сегодня московский рынок предлагает широкий список вакансий, которые подойдут по своим условиям как юношам, так и девушкам:

— Рынок сегодня очень гибкий, развивается всесторонне по всем направлениям. И для молодежи на некоторых площадках по поиску работы можно найти прекрасные предложения. Любопытно, но даже новичкам работодатели готовы платить от 70 тысяч рублей за качественно выполненную работу. Например, такие деньги можно получать, устроившись на должность бариста, сотрудника сall-центра, мобильного фотографа, который создает кадры для всевозможных онлайн-приложений.

Эксперт отметил, что на популярных площадках по поиску работы имеются отдельные разделы, где указаны возрастные ограничения — от 14 до 17 лет:

— Superjob.ru, ГородРабот.ру, HH.ru — все эти площадки имеют специальные предложения для совсем юных претендентов и отмечают, что вакансия доступна соискателям от 14 лет.

Самые популярные предложения связаны с IT-технологиями и сферой обслуживания, куда молодые люди с удовольствием идут:

— Многие растущие видеопроекты привлекают нередко юных сотрудников, которые неплохо справляются с монтажом роликов, обработкой фото и готовы работать даже за минимальную плату. Это позволяет компании экономить деньги и не нанимать дорогостоящих специалистов. В то же время подростки понимают всю ответственность взятых на себя обязанностей и демонстрируют неплохие показатели. За что им готовы даже выплачивать премии.

Собеседник «ВМ» уточнил, что в сфере IT-технологий школьники могут рассчитывать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. В зависимости от условий работы и требований работодателя.

Промоутер — профессия не только для студентов, но и для школьников, которая также пользуется до сих пор популярностью, несмотря на развитие интернет рекламы:

— На раздаче всевозможных сертификатов и флаеров подросток может получать свыше 30 тысяч рублей. В зависимости от компании сотруднику могут насчитывать также дополнительные бонусы и предлагать карьерный рост.

Иванов призвал при выборе вакансий ориентироваться на репутацию компании, в которую подросток намерен отправить свое резюме:

— Следует удостовериться, что фирма на рынке давно, нет никаких «грязных дел», связанных с ней. Нужно обязательно требовать, чтобы вас оформили по закону. То есть если вам от 14 до 16 лет, трудовой договор заключается одним из родителей или с согласия органа опеки и попечительства. Лицам старше 16 лет, согласно статье 63 Трудового кодекса РФ, позволено заключать договор без письменного разрешения родителей.

Собеседник «ВМ» напомнил, что работодатель также обязан соблюдать нормы по продолжительности рабочего времени для подростка:

— Для подростков до 15 лет продолжительность рабочего времени не может превышать 24 часа в неделю и четырех часов в день. Для граждан в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и семи часов в день.

В заключение собеседник «ВМ» порекомендовал изучить трудовое законодательство и выбирать вакансии только на проверенных платформах.