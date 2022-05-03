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Названы пять продуктов, которые вызывают неконтролируемый набор веса

Александр Афонин
Общество
Названы пять продуктов, которые вызывают неконтролируемый набор веса
Фото: Pixabay

Многие продукты содержат в себе вещества, которые провоцируют неконтролируемый набор веса. Исследователи назвали пять пищевых ингредиентов, которые вызывают ожирение.

Рапсовое масло не всегда использовали в качестве пищи. До XX века оно служило биотопливом для машин. Эксперты называют рапс маргарином прошлых лет. Масло канолы, содержащееся в нем, свертывается в крови и желудочно-кишечном тракте. Это приводит к неконтролируемому набору веса и потери памяти.

Слаще сахара только искусственные подсластители. По словам ученых, смеси заставляют думать организм, что он съел тонну сладкого. В результате возникает сильное желание есть сахар. Это приводит к ожирению.

Глютен — враг желудочно-кишечного тракта. Он вызывает запоры и проблемы с желудком. Позже может возникнуть воспаление пищеварительной системы.

Обработанное коровье молоко содержится в сырах и йогуртах с низким процентом жира. Однако оно также входит в список «запрещенных продуктов».

Глутамат натрия — настоящий токсин для организма. Он известен как пищевая добавка E621 «усилитель вкуса». Продукт портит вкусовые рецепторы человека и приводит к набору жировой массы, передает Пятый канал.

Японские ученые назвали витамин для эффективного похудения. По их словам, витамин Е помогает в снижении веса, а также борется с провоцирующими ожирение болезнями.

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