Городские службы высадили 4,6 миллиона саженцев виолы в Москве

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Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Городские службы завершили высадку 4,6 миллиона саженцев виолы в столице. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Городские службы завершили высадку 4,6 миллиона саженцев виолы. В конце мая — начале июня клумбы украсят 35,4 миллиона однолетников, затем продолжится высадка многолетних цветов, среди которых много роз и пионов, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что весной и летом столицу украсят более 55 миллионов различных растений. Общая площадь городских клумб составит 880 тысяч квадратных метров.

По традиции самые большие и красивые цветники оформляются на Манежной площади, Кутузовском проспекте, улице Новый Арбат, в сквере у Большого театра и в парке Победы на Поклонной горе, отметила пресс-служба.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил роль цветов в жизни города. По его словам, цветы не просто добавляют в жизнь мегаполиса ярких красок и делают его еще красивее, уютнее и уникальнее. В Москве растения стали важными элементами исцеляющей среды, которая помогает жителям снять стресс, расслабиться и отдохнуть.