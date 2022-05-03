Медведев заявил, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор, так как он будет означать конец его правления. Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 3 мая.

— Для него мир — это конец. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну, — сказал он.

Медведев добавил, что в связи с этим украинский лидер продолжит запрашивать деньги и оружие у стран Запада. По словам зампреда, подобными действиями Зеленский хочет доказать, что он «надежда» либерального мира и «последний бастион» европейской демократии.

24 апреля Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина выйдет из переговоров с Россией. По его словам, Киев откажется от переговоров в случае проведения референдумов на территории взятых российскими военными регионов и уничтожении украинских солдат в Мариуполе.