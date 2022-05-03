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Папа Римский заявил о готовности приехать в Москву из-за ситуации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Папа Римский заявил о готовности приехать в Москву из-за ситуации на Украине
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа Римский Франциск сообщил, что готов приехать в Москву ради встречи с президентом России Владимиром Путиным. Целью визита служит содействие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом стало известно во вторник, 3 мая.

В интервью газете Corriere della Sera он рассказал, что в первый день спецоперации позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако Путину не стал. Папа Римский хотел сделать четкий жест, который бы увидел весь мир. Для этого он отправился к российскому послу и призвал остановиться.

— Затем я попросил кардинала Паролина передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Конечно, нужно было, чтобы кремлевский лидер предоставил несколько окон, — сказал он.

Понтифик отметил, что ответа от российской стороны так и не поступило.

По словам папы, поездка в Киев состоится только после визита в Москву, передает РИА Новости.

22 апреля Папа Римский Франциск заявил, что любые его действия, в том числе и возможная поездка на Украину, не должны ставить под угрозу более высокие цели.

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