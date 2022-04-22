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Папа Римский Франциск заявил, что не видит условий для поездки в Киев

Полина Долганова

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Папа Римский Франциск заявил, что не видит условий для поездки в Киев
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа Римский Франциск заявил, что любые его действия, в том числе и возможная поездка на Украину, не должны ставить под угрозу более высокие цели. Об этом он сообщил в пятницу, 22 апреля.

— Какая польза от поездки Папы Римского в Киев, если на следующий день война продолжится? — цитирует папу Франциска ТАСС.

До этого Папа Римский Франциск выразил сожаление относительно того, что запланированную на июнь в Иерусалиме встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом пришлось отложить. При этом понтифик отметил, что поддерживает хорошие отношения с предстоятелем Русской православной церкви. Он добавил, что всегда старается налаживать межрелигиозные связи, так как согласие для него важнее конфликта.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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