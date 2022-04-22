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Папа Римский сообщил о переносе встречи с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Полина Долганова

В мире
Папа Римский сообщил о переносе встречи с патриархом Кириллом в Иерусалиме
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Папа Римский Франциск выразил сожаление относительно того, что запланированную на июнь в Иерусалиме встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом пришлось отложить. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

При этом понтифик отметил, что поддерживает хорошие отношения с российским коллегой.

— Наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице, — цитирует его ТАСС.

Папа Римский Франциск добавил, что он всегда старается налаживать межрелигиозные связи, так как согласие для него важнее конфликта.

Недавно патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что вера в религию является более логичной и разумной, нежели вера в эволюцию, в которой нет божественной воли. По его словам, многие люди почему-то отрицают тот факт, что человечество произошло по воле великой силы, однако эта вера, по мнению патриарха Кирилла, является гораздо более логичной.

До этого патриарх Кирилл выразил мнение, что сравнение вакцинации от коронавируса и QR-кодов с печатью антихриста является греховным.

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