Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский зоопарк призвал посетителей не кормить животных

Александр Афонин
Город
Московский зоопарк призвал посетителей не кормить животных
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Руководство Московского зоопарка призвало посетителей не кормить животных своими продуктами. Об этом сообщили во вторник, 3 мая, в Telegram-канале зоосада.

— Начинается высокий сезон — и появляются они. Кормящие животных. Ради развлечения, из любопытства или жалости — не важно. Главное, что это убивает наших обитателей, — говорится в сообщении.

Руководство зоопарка добавило, что все животные всегда сыты. Корм для них не хуже человеческой пищи. Обитатели зоосада не отказываются от еды из-за инстинктов — в дикой природе голод непредсказуем.

По сообщению пресс-службы, любая еда не от сотрудников или волонтеров может привести к смерти или сокращению жизни животного.

Гостей Московского зоопарка призвали вежливо отговаривать кормящих людей от их затей.

30 апреля в пресс-центре Московского зоопарка сообщили, что с 1 мая время работы зоосада продлено на час. Помимо этого, будут открыты два дополнительных входа для посетителей. Теперь зоопарк работает с 09:00 до 21:00, а попасть в него, помимо главного входа, можно будет через метро «Баррикадная».

Зоопарки Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте