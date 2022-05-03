Московский зоопарк призвал посетителей не кормить животных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Руководство Московского зоопарка призвало посетителей не кормить животных своими продуктами. Об этом сообщили во вторник, 3 мая, в Telegram-канале зоосада.

— Начинается высокий сезон — и появляются они. Кормящие животных. Ради развлечения, из любопытства или жалости — не важно. Главное, что это убивает наших обитателей, — говорится в сообщении.

Руководство зоопарка добавило, что все животные всегда сыты. Корм для них не хуже человеческой пищи. Обитатели зоосада не отказываются от еды из-за инстинктов — в дикой природе голод непредсказуем.

По сообщению пресс-службы, любая еда не от сотрудников или волонтеров может привести к смерти или сокращению жизни животного.

Гостей Московского зоопарка призвали вежливо отговаривать кормящих людей от их затей.

30 апреля в пресс-центре Московского зоопарка сообщили, что с 1 мая время работы зоосада продлено на час. Помимо этого, будут открыты два дополнительных входа для посетителей. Теперь зоопарк работает с 09:00 до 21:00, а попасть в него, помимо главного входа, можно будет через метро «Баррикадная».