Московский зоопарк с 1 мая продлит на час время работы и откроет дополнительные входы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с103 Карта всех событий

Московский зоопарк на час продлит время работы и откроет два дополнительных входа для посетителей с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-центре зоосада.

Теперь зоопарк будет работать с 09:00 до 21:00, а попасть в него, помимо главного входа, можно будет через метро Баррикадная и через детский зоопарк. Эти дополнительные входы будут закрываться в 20:00.

При этом ежедневно с 09:00 до 19:00 гости смогут зайти на территорию зоопарка через вход по адресу улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, а по выходным — через сувенирный магазин, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в Московском зоопарке появились детеныши пингвина Гумбольдта. Имен у птенцов пока нет. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что пол малыша будет определен к зиме. Сейчас сотрудники зоосада следят за новорожденным пингвином.

Также стало известно, что в Московском зоопарке появились детеныши больших бакланов, они занимают просторный вольер вместе с пеликанами. Уточняется, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми.