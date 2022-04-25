Коллекция Московского зоопарка пополнилась детенышами больших бакланов

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке появились детеныши больших бакланов, они занимают просторный вольер вместе с пеликанами. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В нашей коллекции представлено восемь больших бакланов — это размножающаяся пара и шестеро ее птенцов. Четыре птенца, вылупившиеся в предыдущие годы, уже стали самостоятельными птицами. Еще двое появились на свет в апреле. Понаблюдать за повадками этих пернатых можно на новой территории зоопарка, рядом с винторогими козлами и дагестанскими турами, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми. Через несколько дней они открывают глаза, а в возрасте двух недель покрываются густым пухом. Более подробную информацию о жизни птенцов можно узнать в материале на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что в Московском зоопарке впервые за десять лет принесли птенцов редкие длиннохвостые неясыти. Гендиректор зоосада отметила, что птенцы стали дополнением к резервной популяции редкого вида в неволе.