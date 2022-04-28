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Коллекция Московского зоопарка пополнилась пингвинятами Гумбольдта

Араз Салехов

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Коллекция Московского зоопарка пополнилась пингвинятами Гумбольдта
Фото: t.me/Moscowzoo_official
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке появились детеныши пингвина Гумбольдта. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

— Умка (мама) и Нокс (папа) — молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй — 14-го. Сейчас с птенцами все хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 килограммов. Птенцы еще покрыты детским пухом. Где-то через две недели он должен начать сменяться на основное перо, что позволит им заходить в воду, — говорится в сообщении.

Видео: РИА Новости

Имен у птенцов пока нет. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что пол малыша будет определен к зиме. Сейчас сотрудники зоосада следят за новорожденным пингвином, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что в Московском зоопарке появились детеныши больших бакланов, они занимают просторный вольер вместе с пеликанами.

Уточняется, что птенцы больших бакланов вылупляются голыми и слепыми. Через несколько дней они открывают глаза, а в возрасте двух недель покрываются густым пухом.

Помимо этого, чибисы обыкновенные, пигалицы или луговки стали возвращаться с зимовки в столичные парки. Эти редкие птицы, как уточняется, занесены в Красную книгу Москвы.

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