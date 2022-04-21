Краснокнижные чибисы вернулись с зимовки в парки Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Чибисы обыкновенные, пигалицы или луговки возвращаются с зимовки в столичные парки. Об этом сообщили в четверг, 21 апреля, в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

Эти редкие птицы, как уточняется, занесены в Красную книгу Москвы. Они выделяются хохолком из длинных узких перьев, темным оперением и белой грудкой.

Горожане заметили первых вернувшихся чибисов в комплексном заказнике «Зеленоградский» и в природно-историческом парке «Битцевский лес». Эти птицы предпочитают вить гнезда в полях, на низкотравных лугах и пустырях, уточнили в ведомстве.

Они гнездятся прямо на земле, так как, в отличие от многих других полевых птиц, чибисы не маскируют свои гнезда. Также они распространены от Атлантического до Тихого океана.

До этого в Московском зоопарке впервые за десять лет редкие длиннохвостые неясыти принесли птенцов. Они стали дополнением к резервной популяции редкого вида в неволе. Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки, где создадут уже свои семьи и сами обзаведутся потомством.