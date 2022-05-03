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Собянин анонсировал планы по дальнейшему развитию МЦД и БКЛ

Александр Афонин
Город
Собянин анонсировал планы по дальнейшему развитию МЦД и БКЛ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах на Большую кольцевую линию (БКЛ) столичного метро и Московские центральные диаметры (МЦД). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 3 мая.

— Во время эфира на ТВЦ ведущая заметила: за каких-то десять лет карта московского метро изменилась до неузнаваемости. На ней в два раза больше станций. К традиционной подземке добавились МЦК, МЦД, Большое кольцо, — сказал он.

По словам Собянина, Большую кольцевую линию достроят в этом году. В начале следующего года будут завершены пусконаладочные работы.

Он отметил, что хоть кольцо не замкнулось, им уже пользуется более полумиллиона москвичей. В перспективе, когда проект будет завершен, поток пассажиров увеличится вдвое.

Говоря о роли МЦД, мэр столицы напомнил, что многие изначально воспринимали проект как пригородные электрички для жителей Подмосковья. Однако с запуском первых двух диаметров ими ежедневно стали пользоваться тысячи москвичей.

Собянин добавил, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 планируется в следующем году.

Накануне мэр столицы анонсировал планы по дальнейшему благоустройству Москвы. В городе продолжат создавать новые скверы и парки, благоустраивать дворы, школьные территории.

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