Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на действия ряда недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 2 мая.
Согласно документу, запрещаются совершение сделок и исполнение обязанностей перед зарубежными юридическими и физическими лицами, которые попали под ответные санкции. Помимо этого, ограничен вывоз сырья и продукции из страны в пользу таких лиц.
Исполнительным органам власти поручается составить перечень лиц, находящихся под санкциями и определить дополнительные критерии для сделок с зарубежными представителями. Это необходимо сделать за 10 дней.
Документ действует до отмены специальных экономических мер.
1 мая Владимир Путин подписал закон, касающийся регистрации иностранных компаний в России. Согласно документу, упрощается процедура постановки иностранных компаний на налоговый учет при открытии счета в банке. Поправки коснутся иностранных холдинговых компаний и их регистрации в России.