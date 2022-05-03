Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на действия ряда недружественных стран. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 2 мая.

Согласно документу, запрещаются совершение сделок и исполнение обязанностей перед зарубежными юридическими и физическими лицами, которые попали под ответные санкции. Помимо этого, ограничен вывоз сырья и продукции из страны в пользу таких лиц.

Исполнительным органам власти поручается составить перечень лиц, находящихся под санкциями и определить дополнительные критерии для сделок с зарубежными представителями. Это необходимо сделать за 10 дней.

Документ действует до отмены специальных экономических мер.

1 мая Владимир Путин подписал закон, касающийся регистрации иностранных компаний в России. Согласно документу, упрощается процедура постановки иностранных компаний на налоговый учет при открытии счета в банке. Поправки коснутся иностранных холдинговых компаний и их регистрации в России.