Посол Украины назвал канцлера Германии «оскорбленной колбасой»

Фото: Twitter/BMF_Bund

Посол Украины Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того как тот назвал препятствие для своего визита в Киев. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает издание Spiegel.

— Изображать из себя оскорбленную печеночную колбасу — не очень по-государственному, — сказал он.

Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад визиту Шольца. Отмечается, что еще больше Киев ждет одобрения со стороны правительства Германии предложения бундестага о поставках тяжелого вооружения, передает РБК.

До этого Шольц в беседе с местной прессой сообщил, что главная причина отказа приезда немецкого правительства на Украину стал отказ Владимира Зеленского принять в Киеве немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера. Он намеревался приехать 13 апреля.

Причиной отказа украинского лидера были «тесные связи» немецкого президента с Россией. По словам канцлера, данная ситуация мешает визиту и стала «довольно заметным событием».