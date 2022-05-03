Как увеличить свой доход

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Средний месячный доход, необходимый россиянам для счастья, составил в мае 190 тысяч рублей, согласно исследованию сервиса SuperJob. О том, как сформировать дополнительный заработок, рассказал «Вечерней Москве» экономист Николай Кульбака.

— Наверное, это прежде всего возможные подработки и фриланс. Тут все зависит от квалификации: если у человека есть хорошие навыки, связанные с Computer Since, то это будет неплохая подработка. Возможно, для кого-то неплохой подработкой станет репетиторство. Но все упирается в конкретные навыки, здесь нет универсальных рецептов, — объяснил эксперт.

Класть деньги на депозит — не самый хороший способ приумножить сбережения: инфляция, скорее всего, будет выше, чем ставки, отметил собеседник «ВМ». Однако такой вариант все-таки лучше, чем хранить деньги под подушкой.

Отличный вариант для приумножения денег в будущем — вложить средства в повышение своей квалификации, уверен специалист.

— В условиях неопределенности сейчас я бы не рекомендовал инвестировать в акции или ценные бумаги. Вложение в собственное образование будет самой верной инвестицией. Если человек понимает, что ему дальше надо строить карьеру, то нужно рассчитывать на собственный уровень образования, знания и навыки, — подчеркнул эксперт.

Вкладываться в недвижимость пока не стоит, так как нет гарантий роста цен на нее, заметил Кульбака. При этом недвижимость — очень неликвидный товар, который нельзя быстро продать. Также не стоит рассчитывать, что, сдавая купленную квартиру, получится быстро отбить вложения, предупредил экономист.

Не самым хорошим вариантом дополнительного заработка будет сдача автомобиля в аренду, отметил Кульбака.

— Доходы там будут небольшие, при этом придется вкладывать много денег в поддержание работоспособности авто. Тем более что люди, которые пользуются арендованным автомобилем, не очень о нем заботятся. Расходы у вас будут больше, чем если бы вы сами пользовались машиной. Так что это точно не вариант. Аренда автомобилей хороша, когда у фирмы огромное количество машин, — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что при наличии трех–четырех миллионов рублей можно привлечь специалистов по инвестированию, которые помогут сберечь накопления. С маленькими суммами такие эксперты не работают, заключил экономист.