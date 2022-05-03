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Названы симптомы, которые свидетельствуют о скором инфаркте

Евгений Белоусов
Общество
Названы симптомы, которые свидетельствуют о скором инфаркте
Фото: Depositphotos

Мозг человека подает организму определенные сигналы, по которым можно предугадать приступ инфаркта.

Данный недуг, как уточняется, обладает высоким уровнем заболеваемости и риском рецидивов. Так, о возможности инфаркта может говорить скованность шейного отдела позвоночника.

Потемнение в глазах также свидетельствует о критичности состояния здоровья. Заметив у себя неповоротливый язык и частые кровотечения из носа, человеку также следует обеспокоиться риском возникновения инфаркта.

Эксперты рекомендуют при обнаружении одного из симптомов сократить употребление сахара, соли и жирной пищи. Церебральный инфаркт чаще всего «атакует» людей старше 45 лет, данный приступ способен сделать человека инвалидом и даже убить, передает ФАН.

До этого доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил о неочевидном симптоме, который может указывать на инфаркт. По его словам, жжение в верхней части живота является признаком сердечного приступа.

Он отметил, что инфаркт часто можно спутать с такими недугами как язва, панкреатит или изжога. Происходит это из-за того, что одним из признаков сердечного приступа является жжение в верхней части живота.

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